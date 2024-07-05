ВИДЕО | Полузащитник „Левадии“: „Победа в дерби, взяли три очка и оторвались на 15 очков, что может быть лучше?“

Иоан Яковлев в этом сезоне всегда был заточен на взятие ворот и в игре с „Флорой“ он еще раз это доказал. В первом тайме он постоянно доставлял проблемы обороне „Флоры“ на правом фланге.

„Победа в дерби, взяли три очка, оторвались на 15 очков, что может быть лучше?“, — сказал автор победного гола после матча.

Решающим моментом матча стал гол, который был забит на 23-й минуте. Свою роль в голе сыграла и ошибка защитника „Флоры“. После передачи Марка Оливера Рооснупа из „Левадии“ Эрко Йонне Тыугьяс не попал по мячу, и Яковлев красивым ударом переправил мяч в ворота. В конце матча полузащитник „Левадии“ Тил Мавретич отправил мяч в штангу.

Лидер Премиум-лиги взял сладкий реванш за юбилейное дерби и увеличил свой отрыв в турнирной таблице. В чемпионате Эстонии „Левадия“ теперь имеет 15-очковый отрыв от „Флоры“ и „Нымме Калью“, которые провели на два матча меньше.

Полузащитник „Левадии“ считает, что команда не растранжирит пятнадцатиочковое преимущество.

„Я не думаю, что кто-то сможет нас побить в этом году, и не думаю, что это сыграет с нами злую шутку“, — подытожил Иоан.

„Левадия“, стартующая с первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, 11 июля сыграет в гостях с литовской „Шяуляй“, а ответный матч состоится 18 июля в Таллинне. В следующем матче Премиум-лиги „Левадия“ сыграет 21 июля с „Курессааре“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.