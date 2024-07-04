ФОТО | ЧЭ по футболу: „Левадия“ обыграла „Флору“ в напряженном таллиннском дерби. „Транс“ упустил победу над „Пайде“

„Левадия“, которая лидирует в чемпионате Эстонии, забила победный мяч на 24-й минуте. Рооснупп подал с левого фланга, Тыугьяс пропустил мяч, и Иоан Яковлев первым же касанием отправил мяч в ворота.

Кроме того, „Левадия“ организовала благотворительный аукцион, доходы от которого пойдут в благотворительный фонда „День моей мечты“, который помогает тяжело и хронически больным детям исполнять их мечты. Всего было собрано 8050 евро.

„Левадия“, набрав 51 очко в 20 матчах, уверенно идет к титулу. Единственная серьезная угроза - „Нымме Калью“, у которого 36 очков, но две игры в запасе. „Флора“, которая занимает третье место, набрала в 20 матчах 36 очков.

Городская команда „Пайде“, занимающая четвертое место с 32 очками, проигрывала со счетом 0:2 нарвскому „Трвнсу“, но в итоге добился ничьей (2:2). „Транс“ забил на 22-й минуте усилиями Закарии Бегларишвили и на 40-й минуте усилиями Тааниэля Усты. Футболисты „Пайде“ на 57-й минуте усилиями Предрага Медича сократили отставание в счете, а на 81-й минуте усилиями Хиндрека Оямаа вырвали ничью.

Тартуская „Таммека“ дома обыграла „Нымме Юнайтед“ со счетом 2:1. Оба гола забил Ахмед Адебайо Башер (20-я и 36-я минуты), а в составе проигравших отличился Каспар Рыймуссаар.

Турнирная таблица:

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