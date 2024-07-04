18-летний футболист на электросамокате насмерть сбил женщину

По данным источника, на самокате в момент происшествия находились двое молодых людей. Второй пассажир является несовершеннолетним и тоже занимается в академии „Ренна“. Следов алкогольного и наркотического опьянения у фигурантов дела обнаружено не было. Инцидент произошёл 18 июня, женщина скончалась через несколько дней, пишет Чемпионат.

Отмечается, что 18-летний футболист, управлявший электросамокатом, сейчас находится под стражей за непредумышленное убийство. Его личность не раскрывается. Минувший сезон „Ренн“ завершил на 10-м месте в турнирной таблице французского первенства, набрав 46 очков.

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