ВИДЕО | „Не поминайте лихом!“ Кая Каллас дала свою последнюю пресс-конференцию в качестве премьера

Кая Каллас начала с того, что скоро состоится саммит НАТО. Для Эстонии важно, чтобы в центре внимания НАТО оставалась Россия и исходящие от нее угрозы. Необходимо начать дискуссии об увеличении оборонных расходов до 2,5% или 3% от ВВП.

На кабинетном заседании правительства было принято 20 решений. Например, был утвержден проект о внесении изменений в закон об оружии с целью укрепления оборонной промышленности и оборонного потенциала Эстонии. Прежде всего это касается производства оружия и боеприпасов.

Каллас сообщила, что, скорее всего, это ее последняя пресс-конференция в качестве премьер-министра Эстонии.

„Конечно, эта должность – не сахар, но все равно грустно. По этим пресс-конференциям я в будущем тоже буду скучать. Но в первую очередь я вспоминаю разные кризисы: коронавирус, энергетический и экономический кризисы, война. COVID кажется таким далеким, но некоторые кризисы все еще продолжаются. Есть признаки того, что в ближайшем будущем экономика улучшится“, – сказала глава правительства.

„Во время моего правления самым важным было обеспечение безопасности Эстонии. Мы перешли от сдерживания к защите. За последние два года мы инвестировали в оборону больше, чем предыдущие правительства вместе взятые за 30 лет. Наряду с этим мы являемся одними из самых активных сторонников Украины“.

„Еще несколько ключевых слов, которыми я горжусь: переход на эстоноязычное образование, равенство браков. Экономика уже три года является проблемным ребенком, но мы можем извлечь из этого урок. Государство должно содержать свои финансы в порядке, в хорошие времена нужно накапливать резервы“.

Каллас поблагодарила нынешних партнеров по коалиции, а также Isamaa и центристов: „Не поминайте лихом и хорошего лета!“.

Остальные министры в свою очередь также выразили благодарность Каллас за сотрудничество. Цахкна отметил, что вместе с ней уходит целая эпоха.