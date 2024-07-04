ВИДЕО | „Не поминайте лихом!“ Кая Каллас дала свою последнюю пресс-конференцию в качестве премьера(16)
Сегодня, 4 июля, в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Кая Каллас начала с того, что скоро состоится саммит НАТО. Для Эстонии важно, чтобы в центре внимания НАТО оставалась Россия и исходящие от нее угрозы. Необходимо начать дискуссии об увеличении оборонных расходов до 2,5% или 3% от ВВП.
На кабинетном заседании правительства было принято 20 решений. Например, был утвержден проект о внесении изменений в закон об оружии с целью укрепления оборонной промышленности и оборонного потенциала Эстонии. Прежде всего это касается производства оружия и боеприпасов.
Каллас сообщила, что, скорее всего, это ее последняя пресс-конференция в качестве премьер-министра Эстонии.
„Конечно, эта должность – не сахар, но все равно грустно. По этим пресс-конференциям я в будущем тоже буду скучать. Но в первую очередь я вспоминаю разные кризисы: коронавирус, энергетический и экономический кризисы, война. COVID кажется таким далеким, но некоторые кризисы все еще продолжаются. Есть признаки того, что в ближайшем будущем экономика улучшится“, – сказала глава правительства.
„Во время моего правления самым важным было обеспечение безопасности Эстонии. Мы перешли от сдерживания к защите. За последние два года мы инвестировали в оборону больше, чем предыдущие правительства вместе взятые за 30 лет. Наряду с этим мы являемся одними из самых активных сторонников Украины“.
„Еще несколько ключевых слов, которыми я горжусь: переход на эстоноязычное образование, равенство браков. Экономика уже три года является проблемным ребенком, но мы можем извлечь из этого урок. Государство должно содержать свои финансы в порядке, в хорошие времена нужно накапливать резервы“.
Каллас поблагодарила нынешних партнеров по коалиции, а также Isamaa и центристов: „Не поминайте лихом и хорошего лета!“.
Остальные министры в свою очередь также выразили благодарность Каллас за сотрудничество. Цахкна отметил, что вместе с ней уходит целая эпоха.
Тем не менее, прямо сейчас Каллас свое кресло не покидает. В качестве премьер-министра Эстонии она примет участие в саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, после чего уже начнет сворачивать полномочия.