Ушла в лес и не вернулась: полиция ищет пропавшую 86-летнюю женщину

Полиция получила информацию о пропаже Лайне в среду поздно вечером. По словам близких, около 18 часов женщина пошла в лес, но до сих пор не вернулась домой. У нее нет при себе мобильного телефона, и поэтому с женщиной невозможно связаться. Близкие ходили искать Лайне в лес, но, к сожалению, безрезультатно.

Полиция начала поиски на местности в деревне Ала, и полицейские и спасатели проверяют окрестности, в том числе при помощи дрона.

Уходя из дома, Лайне была одета в спортивную куртку темного цвета и темные спортивные штаны. На голове она носит белый платок.

Полиция просит всех, кто видел Лайне или у кого есть информация о местонахождении женщины, сообщить об этом, позвонив по номеру Центра тревоги 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.