The New York Times: Байден задумывается о том, стоит ли продолжать предвыборную гонку

По словам этого неназванного соратника, президент понимает, что его следующие несколько публичных выступлений, в том числе запланированное на 5 июля интервью на телеканале ABC News, должны обязательно пройти хорошо, чтобы шансы на продолжение гонки сохранились.

The New York Times Этот разговор [с соратником] — первый ставший достоянием общественности признак того, что президент серьезно задумывается о том, сможет ли он прийти в себя после катастрофического выступления на дебатах (англ.яз.).

Еще один советник Байдена сказал изданию, что президент после провала на дебатах „прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы“.

В Белом доме после выхода публикации NY Times назвали ее „абсолютно ложной“, отмечает „Медуза“.

В штабе президента после дебатов подчеркивали, что он не будет выходить из предвыборной гонки. Сам Байден говорил, что „не молод“, „не говорит так гладко, как раньше“, но намерен победить на выборах.

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