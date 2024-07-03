У Каи Каллас есть возможность пару-тройку месяцев поработать в Рийгикогу. Что она сама об этом думает?

Во второй половине июля Кая Каллас покинет пост премьер-министра Эстонии, а высокую должность в Европейской комиссии она займет только осенью. Таким образом, у нее остается небольшой период времени, когда теоретически она могла бы вернуться на работу в парламент — сейчас вместо нее депутатское кресло от Партии реформ занимает замещающий член Рийгикогу Майт Клаассен.

Каллас сообщила порталу Delfi, что она всё-таки не планирует возвращаться в парламент. А чем она тогда собирается заниматься с июля по ноябрь?

„Отдыхать и готовиться“, - коротко обрисовала свои планы премьер-министр.

В ее планах также заниматься подбором членов своей будущей команды. На вопрос, как обстоят дела в этом направлении, Кая Каллас ответила тоже немногословно: здесь у нее всё идет „прекрасно“.

Как мы сегодня уже сообщали, руководителем своего будущего аппарата на высокой должности в Еврокомиссии Каллас назначит Вивиан Лоонела.

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