Лингвисты не поддерживают предложение писать имя собственное „Россия“ с маленькой буквы(9)
Экспертная комиссия по латышскому языку Центра государственного языка Латвии рассмотрела вопрос о возможности отклонения от использования заглавных букв в написании некоторых имен собственных, передает латвийский „Дельфи“.
Эксперты единогласно не поддержали предложение некоего частного лица допустить отступления от использования заглавных букв в написании некоторых имен собственных - названия страны Российская Федерация и имен ее руководителей.
Эксперты поясняют, что такое написание допустимо в неофициальной индивидуальной переписке, но неприемлемо в официальном общении и документах.
Написание названия России с маленькой буквы практикуется, например, в Национальных вооружённых силах Латвии (НВС). По словам пресс-офицера командующего НВС Сандры Брале, писать Россию с маленькой буквы, например, в пресс-релизах - это не опечатка, а осознанный акт солидарности с украинскими коллегами. Брале добавила, что такая практика будет продолжена и в будущем.
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