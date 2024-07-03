ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне мужчины

Полиция получила в среду (3.07) сообщение, что Реналдо днем ранее ушел с работы в неизвестном направлении, и после этого близкие не могут связаться с мужчиной.

Полиция проводит мероприятия по поиску Реналдо, но они пока результатов не дали.

Приметы мужчины: рост 172 см, среднего телосложения, длинные, до плеч, волосы, которые он обычно заплетает в косичку. Возможно, носит кепку черного или темно-синего цвета.

Полиция просит всех, у кого имеется информация о местонахождении Реналдо, сообщить об этом по телефонному номеру 112.

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