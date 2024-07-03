„Если он знает, как закончить войну, он должен сказать нам об этом сегодня“. Зеленский — о мирном плане Трампа

„Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если там есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы должны знать“, - приводит слова Зеленского „Медуза“.

Зеленский отметил, что „потенциально готов“ встретиться с Трампом, чтобы услышать его предложения, однако подчеркнул, что команда американского политика „не может планировать жизнь“ украинского народа.

„Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре [в случае победы Трампа] иметь мощную поддержку США или останемся совсем одни“, — добавил украинский президент.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если станет президентом, быстро завершит войну в Украине. Как писали американские СМИ, Трамп надеется убедить стороны начать переговоры, грозя Киеву сокращением поставок оружия Украине, а Москве — их увеличением.

Издание Politico 2 июля написало, что команда Трампа в рамках его плана ведет с Владимиром Путиным переговоры о том, какую часть оккупированной украинской территории может сохранить Москва. В Кремле информацию о таких переговорах официально отвергли.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.