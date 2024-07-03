Российские войска обстреляли Днепр дронами и ракетами, трое погибли
В результате атаки российских войск по Днепру погибли три человека. Пострадали 18 человек, пишет BBC News Русская служба.
По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, российские военные атаковали город ракетами и беспилотниками.
„К сожалению, без последствий не обошлось. Три человека погибли. Предварительно, 18 пострадавших. Среди них — 14-летняя девочка“, — написал Лысак в телеграме.
В результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения.
Ранее воздушные силы Украины сообщили о ракетно-дроновой атаке на левобережье и юге Украины.
Украинские СМИ пишут, что в Днепре, Херсоне и на Запорожье раздаются взрывы.
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