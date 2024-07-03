Российские войска обстреляли Днепр дронами и ракетами, трое погибли

По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, российские военные атаковали город ракетами и беспилотниками.

„К сожалению, без последствий не обошлось. Три человека погибли. Предварительно, 18 пострадавших. Среди них — 14-летняя девочка“, — написал Лысак в телеграме.

В результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения.

Ранее воздушные силы Украины сообщили о ракетно-дроновой атаке на левобережье и юге Украины.

Украинские СМИ пишут, что в Днепре, Херсоне и на Запорожье раздаются взрывы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.