03.07.2024, 13:31
ВИДЕО | Маури Вильманн и Кайди Аллсалу лидируют после первого дня чемпионата Эстонии по диск-гольфу
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Со среды по субботу в Алутагузе и Мяэтагузе (Ида-Вирумаа) будут объявлены летние чемпионы Эстонии по диск-гольфу 2024 года. После первого дня соревнований у мужчин лидирует Маури Вильманн, а у женщин - Кайди Аллсалу. Если вы хотите посмотреть трансляцию в записи, то нужно оформить подписку.
После первого раунда у мужчин лидирует действующий чемпион Маури Вильманн с 18 корзинами и 56 бросками. Вслед за Вильманном на втором месте идет Альберт Тамм (-7), а на третьем - Роланд Кыур и Каспар Кукк (-6).
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