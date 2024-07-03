ВИДЕО | Маури Вильманн и Кайди Аллсалу лидируют после первого дня чемпионата Эстонии по диск-гольфу

Со среды по субботу в Алутагузе и Мяэтагузе (Ида-Вирумаа) будут объявлены летние чемпионы Эстонии по диск-гольфу 2024 года. После первого дня соревнований у мужчин лидирует Маури Вильманн, а у женщин - Кайди Аллсалу. Если вы хотите посмотреть трансляцию в записи, то нужно оформить подписку.