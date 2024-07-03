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03.07.2024, 13:31

СЕЙЧАС на DELFI TV | В Ида-Вирумаа стартовал чемпионат Эстонии по диск-гольфу

 
ФОТО: Eiliki Pukk

Со среды по субботу в Алутагузе и Мяэтагузе (Ида-Вирумаа) будут объявлены летние чемпионы Эстонии по диск-гольфу 2024 года. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку.

Чемпионы Эстонии определяются в семи соревновательных классах: MPO, FPO, MP40, FP40, MP50, FP50 и MP60. Все участники сыграют четыре раунда, два из которых пройдут в Алутагузе, а два - в Мяэтагузе.

В первый день соревнований Delfi будет вести прямую трансляцию первого раунда в открытом мужском дивизионе, во второй день - второго раунда в открытом женском дивизионе, в пятницу - третьего раунда в мужском дивизионе 40+, а в субботу - финального раунда в открытом мужском и женском дивизионах.

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