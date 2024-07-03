СЕЙЧАС на DELFI TV | В Ида-Вирумаа стартовал чемпионат Эстонии по диск-гольфу

Чемпионы Эстонии определяются в семи соревновательных классах: MPO, FPO, MP40, FP40, MP50, FP50 и MP60. Все участники сыграют четыре раунда, два из которых пройдут в Алутагузе, а два - в Мяэтагузе.

В первый день соревнований Delfi будет вести прямую трансляцию первого раунда в открытом мужском дивизионе, во второй день - второго раунда в открытом женском дивизионе, в пятницу - третьего раунда в мужском дивизионе 40+, а в субботу - финального раунда в открытом мужском и женском дивизионах.