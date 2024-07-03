03.07.2024, 13:31
СЕГОДНЯ на DELFI TV | В Ида-Вирумаа стартует чемпионат Эстонии по диск-гольфу
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Со среды по субботу в Алутагузе и Мяэтагузе (Ида-Вирумаа) будут объявлены летние чемпионы Эстонии по диск-гольфу 2024 года. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку.
Чемпионы Эстонии определяются в семи соревновательных классах: MPO, FPO, MP40, FP40, MP50, FP50 и MP60. Все участники сыграют четыре раунда, два из которых пройдут в Алутагузе, а два - в Мяэтагузе.
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