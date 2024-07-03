Цахкна: Михал не позволяет себе таких необдуманных высказываний, как Каллас

Цахкна в среду утром в программе Vikerhommik сказал, что работал с Михалом в двух предыдущих правительственных коалициях и уже год в нынешнем правительстве Каи Каллас: „Речь идет о совершенно разных людях, если думать именно о характерах. Если вспомнить время Каи Каллас на посту премьер-министра, то, наверное, не было и недели, когда она не оказывалась бы в центре внимания из-за своих высказываний. И она, конечно, усложняла жизнь всем окружающим“.

Он признал, что высказывания Каллас не всегда были продуманными и привел в пример наиболее яркие из них, например, ее слова об автоналоге: „В то время, когда началась забастовка учителей, сказать им: „Слушайте, если вы хотите повышения зарплаты, тогда идите и рекламируйте автоналог“, – такие необдуманные или эмоциональные высказывания не свойственны Михалу“.

По словам Цахкна, если Кристен Михал станет главой правительства, то коммуникация премьер-министра будет гораздо более продуманной.

„Он (Кристен Михал – прим. ред.) обладает огромным опытом, если подумать, откуда он пришел, как долго он находится в эстонской политике и что он сделал“, – сказал он.

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