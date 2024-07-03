Нанес ущерб репутации партии. Реформисты исключили из своих рядов экс-депутата и волостного старейшину

Исключение подтвердил в передаче „Uudis+„ кандидат в премьер-министры Кристен Михал. По его словам, вопрос должен был обсуждаться в начале июня, но в свете выборов в Европарламент решение было отложено.

Отношения между Вийдиком и региональной организацией партии испортились еще в прошлом году. Бывший член Рийгикогу и председатель волостного совета Хийумаа Айвар Вийдик в апреле был освобожден от должности старейшины Кярдла, пишет Hiiu Leht. Сразу после его отставки волостная управа Хийумаа подала в полицию заявление о том, что Вийдик использовал в личных целях топливную карту, предназначенную для транспортных средств волости. Полиция возбудила дело о проступке.

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