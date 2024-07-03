Эстонская легкоатлетка квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже

Лучший результат 20-летней легкоатлетки в этом сезоне — 1,89 метра, а ее лучший результат в карьере — 1,92 метра, который она показала в прошлом году в Пярну.

На чемпионате Европы, проходившем в Риме в начале июня, Пихела в квалификации взяла высоту 1,85 метра и заняла 19-е место.

Среди наших легкоатлетов на парижскую Олимпиаду квалифицировались бегун на 400 метров с барьерами Расмус Мяги и трое десятиборцев: Карел Тильга, Йоханнес Эрм и Янек Ыйглане.

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