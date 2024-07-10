ВЛАСТЬ НАРКОТИКОВ | Неумолимая передозировка: наркозависимость погубила трех друзей-школьников

Стены дома Рагне* увешаны многочисленными фотографиями ее безвременно ушедшего в мир иной сына Маркуса, который умер от передозировки в возрасте 18 лет. В прошлом году Рагне переехала на юг Эстонии. С ее прежним местом жительства под Таллинном было связано слишком много тягостных воспоминаний. Личные вещи умершего сына она забрала с собой. Они до сих пор лежат в ящике черного комода в комнате его младшего брата.