Зеленский отклонил предложение Орбана

Замглавы офиса Игорь Жовква заявил, что Венгрия — „не первая страна, которая говорит о таком возможном варианте развития событий“.

Он отметил, что позиция Украины „достаточно четкая, понятная и известная“ и что Зеленский изложил ее Орбану в ответ на его предложение.

По словам чиновника, она заключается в том, чтобы ко второму саммиту мира в сотрудничестве с другими странами составить план урегулирования, который затем будет предложен России.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Орбаном призвал его присоединиться к усилиям Украины по установлению мира.

„Много говорили о пути к миру, и именно к справедливому миру, длительному, честному. Я поблагодарил и за участие в Саммите мира, и за поддержку коммюнике [по итогам саммита]. Рассказал о том, чего мы уже достигли с партнерами в работе между саммитами, готовя уже второй Саммит мира. Есть хорошие наработки, и будет их еще больше. Я пригласил Венгрию и премьер-министра Орбана присоединиться к соответствующим усилиям“ - сказал президент Украины.

Ранее RusDelfi писал, что во время пресс-конференции по итогам переговоров Орбан рассказал, что предложил Зеленскому прекращение огня на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть на данный момент. Глава правительства Венгрии объяснил свое предложение тем, что война в Украине влияет на безопасность Европы.

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