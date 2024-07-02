ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (860-й день) | Страны НАТО разработали меры, направленные на помощь Украине, на случай победы Дональда Трампа

Группировка войск „Центр“ нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселка Первая Донецкой области и отбила шесть контратак.

Группировка войск „Запад“ нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, а также Надия и Стельмаховка Луганской области.

Группировка войск „Север“ нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Чумаково и Юнаковка Сумской области, а также Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области и отразила две контратаки.

Минобороны России заявило о поражении девяти украинских самолетов за сутки. Главное из брифинга ведомства

В качестве возможных шагов, которые помогут предотвратить потери, Forbes называет отвод самолетов от линии фронта, перемещение их между базами, строительство укрытий для припаркованных машин, а также разворачивание большего числа ложных целей.

Украина вступила в войну в феврале 2022 года, имея около 125 самолетов Су-27, Су-25, МиГ-29 и других, пишет Forbes. За время боев, по данным аналитического проекта Oryx, украинцы потеряли около 90 самолетов.

По данным Forbes, на базе в Миргороде были припаркованы по меньшей мере шесть сверхзвуковых истребителей Су-27. Российская ракета „Искандер“ уничтожила два из них и повредила остальные четыре, пишет Forbes. Издание вспоминает другие российские удары по украинским авиабазам и утверждает, что за последние девять месяцев вместе с этими двумя Су-27 были уничтожены как минимум пять украинских военных самолетов. „Это потери, которые украинцы не могут себе позволить“, — пишет Forbes.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что „удар был“ и „есть определенные потери“, но „совсем не такие“, как приписывает себе российская армия.

Утром 2 июля Минобороны России заявило, что в результате ракетного удара по стоянке самолетов ВСУ на военном аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены еще два, находящихся на ремонте.

Forbes: поврежденные российским ударом истребители на аэродроме Миргород — это „потери, которые украинцы не могут себе позволить“

„Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте“, — отметил он.

На саммите НАТО будут „хорошие новости“ о дополнительной ПВО для Украины, пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента

Также, как сообщает Минобороны России, за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины. Тип самолетов в сообщении не уточняется.

Кроме того, в течение суток российские силы ПВО сбили шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемую авиационную бомбу Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 81 беспилотник.

Минобороны России отчиталось об 11 украинских беспилотниках, сбитых над Брянской и Белгородской областями и Крымом. В течение ночи 11 украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены над территорией России: по четыре — над Брянской и Белгородской областями и три — над территорией Крыма, заявили в Минобороны.

В офисе президента Украины прокомментировали предложение Орбана начать переговоры о мире

Замглавы офиса Игорь Жовква заявил, что Венгрия — „не первая страна, которая говорит о таком возможном варианте развития событий“.

Он отметил, что позиция Украины „достаточно четкая, понятная и известная“ и что Зеленский изложил ее Орбану в ответ на его предложение.

По словам чиновника, она заключается в том, чтобы ко второму саммиту мира в сотрудничестве с другими странами составить план урегулирования, который затем будет предложен России.

Страны НАТО разработали меры, направленные на помощь Украине, на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

НАТО направит в Украину высокопоставленного гражданского чиновника в рамках новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины, о которых, как ожидается, будет объявлено на саммите альянса в Вашингтоне на следующей неделе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и НАТО.

Эти шаги предприняты на фоне успеха правых сил в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины, отмечает издание.

НАТО также создает новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск, говорится в статье.