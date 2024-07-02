02.07.2024, 17:52
Ничего святого! Мошенники обманули женщину на 15 000 евро. Не повторите эту ошибку(3)
ФОТО: | Erakogu
1 июля жительнице Нарвы позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Они предложили заплатить им большую сумму наличных. Об этом сообщила Идаская префектура.
Обманщики убедили женщину снять личные сбережения и передать им 15 000 евро.
В такие моменты, особенно когда речь идет о близких людях, всегда срабатывают эмоции. Преступники умеют говорить убедительно. Если при звонке у вас просят деньги, следует помнить, что это обман. Обязательно расскажите своим родителям, что таким образом - историями о трагичных дорожных происшествиях - мошенники занимаются вымогательством.
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