Ничего святого! Мошенники обманули женщину на 15 000 евро. Не повторите эту ошибку

В такие моменты, особенно когда речь идет о близких людях, всегда срабатывают эмоции. Преступники умеют говорить убедительно. Если при звонке у вас просят деньги, следует помнить, что это обман. Обязательно расскажите своим родителям, что таким образом - историями о трагичных дорожных происшествиях - мошенники занимаются вымогательством.