Водители спрашивают, эксперт отвечает: 7 вопросов о краткосрочной аренде автомобилей

Как сравнивать цены на краткосрочную аренду и на что обратить внимание?

У разных поставщиков услуг разные системы ценообразования. У некоторых стоимость зависит от пройденных километров и времени, у других можно выбрать суточные пакеты. Для длительных поездок выгоднее выбирать суточные пакеты или аренду с почасовой оплатой, так как итоговая стоимость обычно оказывается ниже. Обратите внимание, кто оплачивает топливо – в некоторых случаях перед завершением аренды нужно заправить бак.

Что делать, если случилось ДТП?

Прежде всего, оцените серьезность происшествия. Если есть пострадавшие, обратитесь в полицию или скорую помощь. В других случаях сначала свяжитесь с вашим арендодателем, который даст дальнейшие инструкции. Оставлять автомобиль без присмотра на месте происшествия нельзя.

Обычно в договоре аренды указана сумма, которая применяется при страховых случаях. Некоторые компании предлагают дополнительную услугу с нулевой суммой самоответственности, где арендатор не несет ответственность за ущерб. Условия у разных поставщиков услуг могут различаться, поэтому важно ознакомиться с ними заранее.

Можно ли брать с собой питомца в арендуемый автомобиль?

В автомобилях Mobire можно перевозить питомцев только в специально предназначенных для этого транспортировочных клетках, которые должны быть правильно установлены. Клетку должен предоставить сам пользователь. Хотя многим нравятся питомцы, они могут повредить интерьер, а клетка важна для безопасности животных.

Некоторые поставщики услуг вообще не разрешают перевозку животных, а у других есть специальная категория автомобилей для перевозки питомцев. Например, в приложении Bolt Drive есть отдельный выбор автомобилей, в которых можно перевозить животных.

Можно ли пересекать границу на арендованном автомобиле?