Водители спрашивают, эксперт отвечает: 7 вопросов о краткосрочной аренде автомобилей
Краткосрочная аренда автомобилей не является новой услугой для жителей Эстонии, однако у водителей по-прежнему остаются вопросы относительно правил, связанных с арендой автомобилей. На самые распространенные вопросы посредством пресс-релиза отвечает руководитель отдела развития бизнеса Mobire Лаура Клеммер.
Как сравнивать цены на краткосрочную аренду и на что обратить внимание?
У разных поставщиков услуг разные системы ценообразования. У некоторых стоимость зависит от пройденных километров и времени, у других можно выбрать суточные пакеты. Для длительных поездок выгоднее выбирать суточные пакеты или аренду с почасовой оплатой, так как итоговая стоимость обычно оказывается ниже. Обратите внимание, кто оплачивает топливо – в некоторых случаях перед завершением аренды нужно заправить бак.
Что делать, если случилось ДТП?
Прежде всего, оцените серьезность происшествия. Если есть пострадавшие, обратитесь в полицию или скорую помощь. В других случаях сначала свяжитесь с вашим арендодателем, который даст дальнейшие инструкции. Оставлять автомобиль без присмотра на месте происшествия нельзя.
Обычно в договоре аренды указана сумма, которая применяется при страховых случаях. Некоторые компании предлагают дополнительную услугу с нулевой суммой самоответственности, где арендатор не несет ответственность за ущерб. Условия у разных поставщиков услуг могут различаться, поэтому важно ознакомиться с ними заранее.
Можно ли брать с собой питомца в арендуемый автомобиль?
В автомобилях Mobire можно перевозить питомцев только в специально предназначенных для этого транспортировочных клетках, которые должны быть правильно установлены. Клетку должен предоставить сам пользователь. Хотя многим нравятся питомцы, они могут повредить интерьер, а клетка важна для безопасности животных.
Некоторые поставщики услуг вообще не разрешают перевозку животных, а у других есть специальная категория автомобилей для перевозки питомцев. Например, в приложении Bolt Drive есть отдельный выбор автомобилей, в которых можно перевозить животных.
Можно ли пересекать границу на арендованном автомобиле?
Можно, если это согласовано с арендодателем или, например, у Mobire Go, добавлено в качестве дополнительной услуги в приложении. Другие поставщики услуг также требуют согласования. Например, Citybee добавляет к счету 79 евро за выезд автомобиля в другую страну, а Bolt разрешает пересекать границу только при возврате автомобиля в страну происхождения.
Важно отметить, что на арендованных автомобилях можно передвигаться только в пределах Европейского Союза. Если автомобиль вывозится из страны без письменного согласия арендодателя, он имеет право взыскать штраф за каждый день пребывания автомобиля за пределами согласованной территории.
Также часто существуют ограничения по пробегу, при превышении которых могут взиматься дополнительные платы.
Можно ли курить в арендованном автомобиле?
Нет, в краткосрочно арендованных автомобилях запрещено курить как водителю, так и пассажирам. Это правило распространяется также на электронные сигареты и кальяны. Вряд ли кому-то захочется садиться в прокуренный автомобиль, поэтому важно думать и о комфорте следующих пользователей.
Могут ли мои друзья управлять арендованным автомобилем, если я его арендовал?
Нет, управлять автомобилем может только арендатор, который верифицировался в приложении и арендовал автомобиль на свое имя. Этот человек несет ответственность за арендованный автомобиль. Использование авто третьими лицами запрещено, хотя некоторые компании предлагают возможность добавления дополнительного водителя за дополнительную плату.
Что делать, если я получил штраф на арендованном автомобиле?
Все штрафы, связанные с использованием автомобиля, оплачивает арендатор. Если автомобиль попал в объектив камеры контроля скорости, арендодатель передаст штраф тому пользователю, который управлял автомобилем на момент нарушения.
Лаура Клеммер напоминает, что на арендаторов также распространяются все обычные правила дорожного движения, такие как запрет на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, соблюдение правил парковки, скоростных ограничений и других аналогичных правил.
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