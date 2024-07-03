Нарва продолжает залезать в долги. Кредитная нагрузка увеличится на 5 млн евро

Объем уточненного бюджета Нарвы составил 126 млн 803,4 тыс. евро.“Управа представила ряд изменений бюджета горсобранию, разумеется, все взвесив, просчитав, оценив возможности дальнейшего пополнения доходной части бюджета, но по инициативе фракции „Нарва“ расходная часть выросла еще на пять миллионов, – сказала оппозиционерка Яна Кондрашова. – В результате кредитная нагрузка города увеличилась, если не ошибаюсь, с 48 процентов до 55-ти. Такой ее размер укладывается в относительно разумные рамки, но в то же время с поступлениями в бюджет в этом году все довольно сложно, есть риск их существенного фактического уменьшения. По сравнению с моментом принятия первого допбюджета ситуация выровнялась, худший сценарий, в рамках которого к концу года мы можем не досчитаться миллиона евро налогов, пока не реализуется, но нельзя быть уверенным в том, что все будет в порядке к концу года“.

Оппозиционеры в целом были не против, рассудив, например, что еще один дом попечения Нарве в любом случае нужен, хотя очень жаль, что его строительство не удалось поддержать внешним финансированием, из фондов. Но оппоненты власти остались недовольны тем, что та не поддержала их поправку – предложение обновить, а фактически построить дорогу от улицы Пушкина к имеющемуся дому попечения.

Правящая фракция „ Нарва “ решила предложениями управы не ограничиться и увеличила расходы города на пять с лишним миллионов евро за счет кредитной линии. Деньги пойдут на обновление напольного покрытия большого зала Нарвского спортивного центра, на приобретение новой лодки для воспитанника Нарвской спортивной школы „Энергия“ Михаила Куштейна, на ремонт помещений в Доме ученика, на строительство нового дома попечения и на другую деятельность.

Для горсобрания Нарвская городская управа подготовила проект второго дополнительного бюджета на 2024 год, в котором бюджет текущего года предлагали увеличить на 5 млн 459 тыс. евро, определив, например, средства на проектирование лифтов в трех муниципальных зданиях (Креэнхольми, 25, Пушкини, 26 и Мальми, 5а) – 128,1 тыс. евро, на покрытие самофинансирования проекта „Повышение энергоэффективности общежития Пушкини, 26“ – 115 тыс. евро, на ремонт дорожного покрытия – 100 тыс. евро и т. д.

В надежде на умеренные цены на тепло

В депутатской оппозиции указывают на то, что постановление об определении района центрального теплоснабжения в Нарве было по вине правящей фракции принято с проволочками.

Там отмечают, что установившаяся прошлой осенью в Нарве новая власть отказалась тогда от оперативного определения такого района, без чего невозможно провести конкурс на централизованную поставку тепла нарвским потребителям, квартирным товариществам, прежде всего. Конкурс может привести на монополизированный пока рынок конкурента. В результате чего тариф на тепло не рос бы столь стремительно.

Напомним, что перед прошедшим отопительным сезоном цена на тепло в Нарве поднялась почти на 90 процентов, а уже поговаривают о следующем повышении теплотарифа.

Постановление зафиксировало границы района центрального теплоснабжения, условия и порядок подключения и отключения, общие требования к качеству теплоснабжения и обязательства по развитию предоставляющего услугу предприятия.

Отметим, что в конце прошлого года надежда на быстрый приход нового поставщика тепла рухнула, но дело было не в отсутствии юридически оформленного района теплоснабжения.

В ноябре 2023 года стало известно, что тендер на модернизацию централизованного теплоснабжения в Нарве проводиться не будет, хотя первоначально предусматривалось, что из Фонда справедливого перехода будет выделено 20 млн евро на развитие независящего от сланцевой промышленности теплоснабжения города. Выяснилось, что проводить конкурс не имеет смысла. Котельная на биомассе или когенерационная установка не дали бы особого выигрыша в цене, если сравнивать с имеющейся. Расчеты показали, что если построить в Нарве такую когенерационную установку или котельную на биомассе, то реальный выигрыш в цене составил бы всего несколько евро, то есть затевать это ради удешевления тепла нецелесообразно, так как в итоге он может оказаться неконкурентоспособным.

В итоге 20 млн евро были перераспределены. В то же время поставщик тепла Нарве AS Enefit Power имеет свои планы развития этого направления, вложения в него средств, но в конце прошлого года там отмечали, что инвестиционное решение будет принято, когда нарвские власти создадут район централизованного теплоснабжения.

„Город Нарва не является районом централизованного теплоснабжения по смыслу закона. Каждый район города, каждая отдельная единица может сделать свою котельную и отключиться от сети. Никто не будет туда инвестировать, потому что уверенность в окупаемости равна нулю“, – указывал Андрес Вайнола, председатель правления Enefit Power.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.