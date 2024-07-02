ЧП и криминал
02.07.2024, 13:35

Пропавший в сентябре мужчина сам связался с полицией

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дополнено в 16:12
Politseibuss
Politseibuss
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Во вторник днем полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего 45-летнего Юллара.

В понедельник (1 июля) близкие Юллара сообщили в полицию, что в последний раз контактировали с ним 22 сентября прошлого года, когда мужчина находился в Раквере.

После этого связаться с мужчиной не удавалось, близкие не знали, где он может находиться. Телефон Юллара был отключен.

Во второй половине дня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что мужчина увидел сообщение о его поисках и сам связался с Центром тревоги. С ним все в порядке.

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