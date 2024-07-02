СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: обыграет ли Австрия, „темная лошадка“ турнира, Турцию?

Сборная Австрии – „темная лошадка“ чемпионата Европы по футболу. В своем первом матче в группе D они досадно уступили Франции (0:1), отправив мяч в собственные ворота. Но в том матче австрийцы дали бой именитому сопернику и показали, что могут сражаться с кем угодно.

Во втором матче Австрия уверенно обыграла Польшу со счетом 3:1, а в последнем матче групповой стадии - Нидерланды со счетом 3:2, показав очень яркий футбол. При этом Австрии приходится обходиться без своей главной звезды - Давида Алабы, который пропускает турнир из-за травмы. Подопечные Ральфа Рангника вышли в плей-офф с первого места из сложной группы.

На групповом этапе турецкие футболисты победили Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также с разгромным счётом проиграли Португалии (0:3). Однако у грузин были шансы сравнять счёт в концовке, чехи провели бо́льшую часть встречи и забили в меньшинстве, а португальцы могли забивать куда больше.

В 1/8 финала Турции придется играть без своего лидера Хакана Чалханоглу, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Австрийцам из-за перебора желтых карточек не поможет Патрик Виммер.

Победитель матча Австрия-Турция сыграет в четвертьфинале против победителя пары Румыния-Нидерланды. Четвертьфинал пройдет в Берлине 6 июля.

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