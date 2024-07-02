Кайдо Кааберма покидает пост главного тренера женской сборной Эстонии. „Возможно, мой уход освежит фехтование“

„Возможно, мой уход освежит фехтование, ведь теперь любой может прийти и заняться им“, — сказал Кааберма.

Президент Эстонской федерации фехтования Пеэтер Ярвелайд подтвердил, инициатива о досрочном расторжении договора исходила со стороны тренера. „Мы бы хотели, чтобы он продолжил работу, но Кайдо посчитал, что пора заканчивать. Однако если посмотреть на то, что он сделал в качестве главного тренера сборной по фехтованию: олимпийское золото, золото чемпионата мира, два титула чемпионов Европы и несколько более бледных медалей..... Кто может сделать больше?“.

Благодаря Кайдо Каабермаа женская сборная Эстонии смогла выиграть олимпийское золото в Токио, что является главным достижением в его тренерской карьере. На нынешнюю Олимпиаду в Париж наша сборная отобраться не смогла.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.