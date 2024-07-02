Ночью три пьяных самокатчика попали в больницу. На дорогах выявлено 27 нетрезвых водителей

В понедельник, 1 июля, в 00:33 произошла авария возле Теадуспарки, 8 в Таллинне, где 14-летняя девочка ехала на велосипеде и упала. Ее доставили в больницу.

В 00:57 произошла авария возле Реймани, 6 в Таллинне, где 18-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с электросамоката Bolt. Самокатчика доставили в больницу.

В 01:33 произошла авария возле Маяка, 5 в Таллинне, где 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электросамокатом Bolt и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 03:49 произошла авария возле Кивисилла, 2 в Таллинне, где еще один 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электросамокатом Bolt и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 13:01 произошла авария на подъезде к виадуку на Ляэнерингтеэ в Тарту, где столкнулись грузовик Volvo, которым управлял 43-летний мужчина, и автомобиль Nissan, которым управлял 55-летний мужчина. Водитель Nissan погиб на месте. Точные обстоятельства выясняются. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

В 15:25 произошла авария на Мыылу теэ в деревне Вийтина в волости Рыуге в Вырумаа, где 52-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz из-за большой птицы на дороге выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ехавшим навстречу мопедом Moden, которым управлял 45-летний мужчина. Водитель мопеда был доставлен в больницу.

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