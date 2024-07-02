Его машина была найдена пустой на обочине. Пропавший 30-летний мужчина нашелся благодаря местным жителям

Последний раз родственники общались с Танелем 27 июня. Утром 1 июля автомобиль Танеля был обнаружен в Тайксе на обочине дороги Тюри-Аркма. Местонахождение самого мужчины было неизвестно. Полиция проверила места, где он мог находиться, а также прочесала местность. К поискам были привлечены служебная собака, спасатели с дроном и добровольцы, но безрезультатно.

Во второй половине дня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен сообщила, что Танель найден, он жив и здоров и отправился со своими близкими домой. Местные жители заметили Танеля в поселке Сяревере волости Тюри у старого здания мельницы и сообщили об этом.

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