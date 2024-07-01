СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: сможет ли Словения удивить Португалию?

Сборная Португалии, которая является одним из главных фаворитов турнира, начала Евро-2024 с тяжелой победы над Чехией со счетом 2:1. Затем она разгромила Турцию со счетом 3:0. Первое место в группе было гарантировано, а в заключительном туре шанс был предоставлен резервистам, и Португалия уступила Грузии со счетом 0:2.

В случае с Португалией следует отметить, что их капитан Криштиану Роналду также вышел в стартовом составе в матче против Грузии. Однако Роналду еще на этом Евро не забивал.

Словения начала турнир с ничьей против Дании (1:1). Затем они сыграли вничью с Сербией (1:1), а третья игра группового этапа против Англии завершилась со счетом 0:0. Этого было достаточно, чтобы выйти в плей-офф в качестве одной из самых лучших команд, занявших третье место.

Победитель матча Португалия-Словения встретится в четвертьфинале с победителем пары Франция-Бельгия.

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