01.07.2024, 18:03
В Пыхья-Таллинне пропал 55-летний мужчина. Он может оказаться в беде!
ФОТО: | PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Пыхья-Таллинне 55-летнего Райно.
Сегодня в полдень Райно покинул расположенное в Пыхья-Таллинне лечебное учреждение и пропал. У мужчины проблемы с памятью, и без посторонней помощи он может оказаться в беде.
Рост пропавшего около 183 см, телосложение среднее. Он носит очки квадратной формы в черной оправе. Одет в черные брюки и зеленую рубашку.
Полиция просит всех, кто видел Райно или знает о его местонахождении, позвонить по номеру 112.
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