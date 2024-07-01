В Пыхья-Таллинне пропал 55-летний мужчина. Он может оказаться в беде!

Сегодня в полдень Райно покинул расположенное в Пыхья-Таллинне лечебное учреждение и пропал. У мужчины проблемы с памятью, и без посторонней помощи он может оказаться в беде.

Рост пропавшего около 183 см, телосложение среднее. Он носит очки квадратной формы в черной оправе. Одет в черные брюки и зеленую рубашку.

Полиция просит всех, кто видел Райно или знает о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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