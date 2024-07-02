02.07.2024, 10:36
Пропавшего пожилого мужчину нашли его близкие(1)
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ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник вечером полиция просила помощи в поисках 67-летнего Матти, который ушел из дома попечения в Тапа. В последний раз его видели накануне, 30 июня, в 6:30 утра на железнодорожной станции Лехтсе в волости Тапа.
Мужчина уже уходил из дома попечения. Тогда его нашли в Пайде, где он проживал ранее.
Во вторник утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что близкие мужчины сегодня доставили Матти обратно в дом попечения. С ним все в порядке.
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