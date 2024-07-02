Пропавшего пожилого мужчину нашли его близкие

Мужчина уже уходил из дома попечения. Тогда его нашли в Пайде, где он проживал ранее.

Во вторник утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что близкие мужчины сегодня доставили Матти обратно в дом попечения. С ним все в порядке.

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