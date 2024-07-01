01.07.2024, 17:33
Полиция просит помощи в поисках 67-летнего мужчины
ФОТО: Erakogu
Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Матти, который ушел из дома попечения в Тапа. В последний раз его видели вчера, 30 июня, в 6:30 утра на железнодорожной станции Лехтсе в волости Тапа.
Мужчина уже уходил из дома попечения. Тогда его нашли в Пайде, где он проживал ранее.
Рост Матти около 176 см, телосложение среднее, волосы темные. При ходьбе может использовать трость. В последний раз мужчина был одет в голубую спортивную кофту, черные джинсы и светлую кепку, с собой имел темно-синий рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Матти или знает что-либо о его местонахождении, позвонить по номеру 112.
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