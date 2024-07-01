Новый заместитель старейшины Ласнамяэ: проблемы с пьяными и агрессивными людьми действительно есть. Ситуацию можно сделать лучше

По словам Кирилла Клауса, в Ласнамяэ он так же, как и в Нымме, будет курировать сферу коммунального хозяйства и вопросы, связанные с безопасностью. Однако, хотя круг его обязанностей в обоих районах аналогичен, нужно учитывать их специфику: „Ласнамяэ меньше по территории, но в три раза больше по количеству жителей. И если, например, Нымме - это район, в основном, с частными домами, то в Ласнамяэ больше многоквартирных домов. Здесь, конечно, нужно делать упор на работу с квартирными товариществами. В Нымме их было крайне мало“.