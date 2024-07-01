Владимир Зеленский: „У нас с Западом разные представления о победе“

„Искать надо дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые Россия использует, чтобы применять КАБы. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное, нам бы помогли сегодня. Я хочу подчеркнуть — сегодня, — отметил Зеленский. — Но уже есть аэродромы, которые находятся на большем расстоянии, где они используют большие ракеты. То есть сегодня нужно дать нам возможность применять ATACMS вглубь по Российской Федерации“.

Украинский президент настаивает на предоставлении Белым домом разрешения на применение американских ракет большей дальности для ударов по аэродромам глубоко в российском тылу.

Зеленский напомнил, что только за прошедшую неделю Россия применила против Украины более 800 планирующих авиабомб.

„Patriot не может бороться против КАБов, — пояснил Зеленский, подчеркнув, что Украине не хватает ракет для Patriot. — На короткой дистанции вы будете выигрывать, а на длинной — россияне вас переиграют. Вы израсходуете все ваши ракеты, а потом они будут бить по городам, по энергетике — и вы проиграете“.

Для эффективного противодействия российским корректируемым (другое название — планирующим) бомбам ВСУ нуждаются не столько в передовых системах ПВО, таких как Patriot, сколько в ракетах повышенной дальности ATACMS, заявил президент.

„Это [разрешение Байдена] решает тактические моменты, это не стратегическое оружие. Мы не можем тактическим оружием воевать против стратегических проблем, таких как КАБы и их авиация“, — отметил Зеленский.

В беседе с колумнисткой Philadelphia Inquirer Труди Рубин Зеленский заявил, что долгожданное решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить по скоплению российской техники вдоль российско-украинской границы — это хорошо, но оно „не решает проблему уничтожения наших городов и сел корректируемыми авиабомбами (КАБ)“.

Как пишут в своем свежем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW), в настоящее время Путин готов только на полную капитуляцию Киева. Любое соглашение о прекращении огня, достигнутое путем переговоров, он будет рассматривать как механизм, позволяющий России подготовиться к возобновлению наступательных операций в будущем.

„Наши партнеры — не только Европа и США, но также со многих континентов, включая Азию, тихоокеанское направление, а также африканцы, Латинская Америка. Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока мы имеем только такую модель“, — отметил Зеленский.

По мнению Зеленского, подобную схему можно было бы использовать при переговорах по вопросам „территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства“.

„Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция“, — пояснил Зеленский.

По словам Зеленского, единственный вариант переговоров с российским лидером — использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора .

Ранее он неоднократно говорил о невозможности подобных переговоров, что кроме того было закреплено в Украине законодательно.

В этом интервью Владимир Зеленский едва ли не впервые допустил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

С КАБами можно бороться средствами противовоздушной обороны. Но стоимость ракет для систем Patriot очень высока, их не производят и не поставляют Украине в большом количестве.

По его словам, больше всего от российских планирующих боеприпасов страдают Донецкая и Харьковская области.

Такое прекращение огня предоставит России передышку в войне для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации оборонно-промышленной базы для неминуемой будущей агрессии, отмечает ISW.

Чем отличается видение победы Украины на Западе и в Украине

Колумнист Philadelphia Inquirer Труди Рубин спросила Зеленского, действительно ли, по его мнению, президент США Джо Байден верит в победу Украины.

Украинский лидер ответил, что он в этом уверен, но добавил, что в Украине и на Западе победу понимают по-разному.

„Для Запада главная победа — не дать оккупировать Украину, поставить Путина на место“, — пояснил Зеленский.

По его мнению, Запад боится настаивать на полной победе Украины и способствовать ей из опасений по поводу стабильности в России в случае ее поражения.

„Все боятся, что будет с Россией без Путина. Все боятся, может ли она остаться такой, какая она есть, а не стать еще хуже“, — пояснил президент и подчеркнул, что не разделяет такие опасения Запада.

„Мы благодарны за то, что не дали оккупировать нас, но сатисфакция нужна, нужна справедливость и, безусловно, одна из важных частей. Как мы должны смотреть в глаза всем этим людям, кто потерял близких, если мы не получим эту сатисфакцию?“ — заявил Зеленский.

По мнению экспертов, Путин рассчитывает, что Россия сможет достичь своих целей, несмотря на западную поддержку Киева, которая оказалась далеко не столь масштабной, как надеялись в Украине в начале войны, и поэтому помощь Запада имеет решающее значение, чтобы перечеркнуть расчеты Кремля.

Также он объяснил, как он понимает реальную победу Украины.

„Первая часть — не допустить разрушения полностью Украины и всего украинского… Пока не закончится война, нельзя говорить, что мы отстояли свою независимость. Важно достичь безопасности для будущих поколений, а это означает невозможность повторения агрессии“.