ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Франция с минимальным счетом обыграла Бельгию и вышла в четвертьфинал

Первая половина матча прошла под диктовку Франции, хотя стопроцентных моментов им создать не удалось. Самый опасный момент у Франции возник, когда после удара Орельено Чуамени мяч пролетел в метре от створа ворот.

На 83-й минуте Де Брёйне нанес отличный удар, но французов спас вратарь Меньян. Спустя три минуты французская сборная вышла вперед. Мяч после удара Коло Муани через рикошет залетел в ворота.

В оставшееся время бельгийцы попытались сравнять счет, но перевести игру в овертайм не получилось.

В 1/4 финала сборная Франции сыграет с победителем пары Португалия — Словения.

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