СЕГОДНЯ | Битва гигантов в плей-офф Евро-2024: Франция сыграет с Бельгией

И Франция, и Бельгия еще не показали весь свой потенциал на этом чемпионате Европы. Франция победила Австрию (1:0), сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и с Польшей (1:1). Сами французы еще не забили ни одного гола. Австрия была обыграна за счет гола в собственные ворота, а в матче с Польшей Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Бельгия начала турнир со сенсационного поражения от Словакии со счетом 0:1. Затем они обыграли Румынию со счетом 2:0 и сыграли вничью 0:0 с Украиной в заключительном матче группового этапа.

В этом матче Франция будет явным фаворитом, так как она считается одним из главных фаворитов всего турнира. В случае с Бельгией совершенно очевидно, что время их золотого поколения прошло и новые звезды не так ярки по сравнению с прошлыми. Они по-прежнему будут полагаться в основном на Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку. Из новичков наиболее ярким является 22-летний вингер клуба „Манчестер Сити“ Жереми Доку.

Победитель матча Франция - Бельгия встретится в четвертьфинале с победителем пары Португалия - Словения.

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