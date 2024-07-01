Лучший бомбардир „Нымме Калью“ пополнил ряды вице-чемпиона Бельгии
Канадский нападающий Промис Дейвид, забивший в этом сезоне 14 голов в 16 матчах за „Нымме Калью“ в Премиум-лиге, продолжит карьеру в клубе бельгийской высшей лиги (Бельгийская Про-лига) „Юнион Сент-Жиллуаз“.
В прошлом сезоне „Юнион Сент-Жиллуаз“ занял второе место в бельгийской Про-лиге, отстав от чемпиона „Брюгге“ на одно очко. Однако сезон „Юнион Сент-Жиллуаз“ все равно завершил с титулом, поскольку в финале Кубка Бельгии они обыграли „Антверпен“ со счетом 1:0, пишет Soccernet.ee.
Дейвид перешел в „Калью“ в начале 2023 года, подписав с клубом из Нымме трехлетний контракт. В общей сложности он в 39 матчах Премиум-лиги он забил 21 гол, 14 из которых - в этом сезоне.
В апрельском интервью Delfi Дейвид признался, что у него была возможность сменить клуб еще зимой, но он решил остаться в Эстонии еще на полгода. „У нас была возможность перейти в другой клуб еще зимой, но мы решили, что будет хорошо остаться здесь еще на полгода и поработать над собой. Мне нужно было обрести уверенность в себе и развиваться еще полгода, — сказал нападающий, — а летом я смогу перейти в другую команду в зависимости от результатов. Мне очень нравится Эстония, но я не хочу проводить здесь всю свою карьеру. Эстония находится в Европе, и мне нравится здесь играть. Однако я хочу двигаться дальше и испытать новые трудности“.
Поскольку контракт Дейвида с „Калью“ действовал до конца 2025 года, „Калью“ рассчитывали получить за него солидную сумму. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 300 000 евро. Очевидно, что не так много денег перешло из рук в руки, но можно предположить, что это все же шестизначная цифра.
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