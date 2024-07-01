Лучший бомбардир „Нымме Калью“ пополнил ряды вице-чемпиона Бельгии

В апрельском интервью Delfi Дейвид признался, что у него была возможность сменить клуб еще зимой, но он решил остаться в Эстонии еще на полгода. „У нас была возможность перейти в другой клуб еще зимой, но мы решили, что будет хорошо остаться здесь еще на полгода и поработать над собой. Мне нужно было обрести уверенность в себе и развиваться еще полгода, — сказал нападающий, — а летом я смогу перейти в другую команду в зависимости от результатов. Мне очень нравится Эстония, но я не хочу проводить здесь всю свою карьеру. Эстония находится в Европе, и мне нравится здесь играть. Однако я хочу двигаться дальше и испытать новые трудности“.