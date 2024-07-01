Уроженка Нарвы заняла 4 место на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

20-летняя Елизавета Фёдорова выступала в байдарке-одиночке среди спортсменов до 23 лет. 29 июня в финале А на дистанции 1000 метров Елизавета провела великолепную гонку и в упорной борьбе заняла 4 место: до бронзовой медали нарвитянке не хватило всего лишь 0,224 секунды! Победительницей соревнований стала спортсменка из Италии Джорджия Лакаламита. Показанный Елизаветой Фёдоровой результат стал лучшим среди всех эстонских спортсменов на чемпионате Европы.