Уроженка Нарвы заняла 4 место на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ
В столице Словакии городе Братислава с 27 по 30 июня прошел чемпионат Европы среди юниоров и U23 по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 36 стран. Эстонию на соревнованиях представляла учащаяся Нарвской спортивной школы „Энергия“ Елизавета Фёдорова (тренер Олег Горох). Об этом сообщает „Gazeta.ee“.
20-летняя Елизавета Фёдорова выступала в байдарке-одиночке среди спортсменов до 23 лет. 29 июня в финале А на дистанции 1000 метров Елизавета провела великолепную гонку и в упорной борьбе заняла 4 место: до бронзовой медали нарвитянке не хватило всего лишь 0,224 секунды! Победительницей соревнований стала спортсменка из Италии Джорджия Лакаламита. Показанный Елизаветой Фёдоровой результат стал лучшим среди всех эстонских спортсменов на чемпионате Европы.
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