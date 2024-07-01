В Швеции найден мертвым латвийский футболист Роберт Зелманис

Защитник Роберт Зелманис с начала этого года выступал за клуб „Гуте“ из второго дивизиона Швеции. В субботу, 29 июня, перед матчем клуб почтил память латвийского игрока минутой молчания и траурным оркестром. Об этом пишет Delfi.lv.

В 2018 году Зелманис сыграл два матча за юниорскую сборную Латвии U-18, а за следующие два года провел девять игр за сборную U-19. Он забил четыре гола и вместе с командой получил место в Элитном раунде чемпионата Европы-2020 (в итоге турнир был отменен из-за пандемии Covid-19).

Позже Зелманис вызвался в молодежную сборную Латвии U-21, но в ней так и не дебютировал.

В Латвии Зелманис выступал в таких клубах, как „Лиепая“, „Супер Нова“ и „Елгава“. Защитник также успел поиграть в чемпионатах Литвы и Швеции.

Защитник представлял команды ФК „Лиепая“, СК „Супер Нова“ и ФК „Елгава“ в Латвии, а также выступал в Литве и Швеции.

Латвийская федерация футбола выражает соболезнования семье, родственникам и друзьям Роберта.

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