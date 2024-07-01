Управа Пыхья-Таллинна приглашает принять участие в опросе на тему зеленых зон

„Горуправа хочет получить предложения людей относительно парков и зеленых зон в Пыхья-Таллинне, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – Сколько в городе косят и что можно изменить, есть ли зеленые зоны, которые отстают от времени и как улучшить жилую среду горожан – вот основные вопросы, на которые мы ждем ответы от жителей“.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, жители города активно пользуются различными возможностями, которые предлагают зеленые зоны – отдыхают и проводят свободное время на свежем воздухе, наслаждаются природой и занимаются спортом.

„Отзывы горожан относительно сокращения покоса травы до сих пор были разными, поэтому с помощью этого опроса мы хотим обозначить предпочтения и потребности именно жителей района“, – сказала Таммур и добавила, что в Пыхья-Таллинне имеется богатое биоразнообразие, и важно найти равновесие таким образом, чтобы все представители живой природы хорошо себя чувствовали.

Чтобы увеличить биоразнообразие города, Таллинн намерен постепенно сокращать объемы покоса зеленых зон. Уже некоторое время в городе действуют новые соглашения на обслуживание различных зеленых зон, которые предусматривают менее интенсивный покос травы.

Опрос на тему зеленых зон и необходимости покоса травы будет доступен с 1 июля по 4 августа по этой ссылке.

Опросник подготовлен в сотрудничестве Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и управы Пыхья-Таллинна.

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