Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, в результате ракетного удара по Днепру пострадали семь человек, в том числе 15-летний подросток, пишет Медуза. „Госпитализирована одна женщина, остальные [пострадавшие] лечатся амбулаторно“, — написал Лысак.

Также, сообщил он, вечером 30 июня войска РФ атаковали дронами и обстреляли из артиллерии Никополь, Марганецкую и Мировскую общины.

„Повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, газопровод. Горело поле с пшеницей. Пожар ликвидировали спасатели, но огонь уничтожил более двух гектаров [зерновых]“, — написал Лысак.

Кроме того войска РФ нанесли удары дронами и артиллерией по Покровской общине, сообщил глава Днепропетровской области, не уточняя причиненный ущерб.

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