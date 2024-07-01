01.07.2024, 07:54
В Маарду пьяный юноша без прав врезался на мопеде в самокат и попал в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье утром 30 июня в Маарду произошло ДТП.
В воскресенье в 08:23 произошло ДТП на улице Алтметса в Маарду. 19-летний мужчина, не имеющий права управления и с признаками алкогольного опьянения, на электрическом мопеде Hecht Cocis врезался в припаркованный на обочине электрический самокат Bolt и упал.
Водитель мопеда был доставлен в больницу.
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