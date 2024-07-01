В Маарду пьяный юноша без прав врезался на мопеде в самокат и попал в больницу

В воскресенье в 08:23 произошло ДТП на улице Алтметса в Маарду. 19-летний мужчина, не имеющий права управления и с признаками алкогольного опьянения, на электрическом мопеде Hecht Cocis врезался в припаркованный на обочине электрический самокат Bolt и упал.