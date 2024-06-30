Владимир Зеленский: переговоры с Путиным возможны, но только через посредников

Ранее он неоднократно говорил о невозможности таких переговоров, что даже было закреплено в Украине законодательно.

По словам Зеленского, единственный вариант переговоров с российским лидером — использование посредников, так как это было сделано при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.

„Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так оно и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция“, — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, задача в том, чтобы не допустить полного разрушения Украины и всего украинского и обеспечить безопасность для настоящего и для будущих поколений украинцев.

Как заявил украинский президент, экономическая безопасность — это членство страны в Евросоюзе. Кроме того, по его убеждению, Украина должна быть в НАТО, поскольку без этого остаются большие риски для его страны.

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