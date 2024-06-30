ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Июль придет прохладным и ветреным

В ночь на понедельник (1.07) к Балтийскому региону из Центральной Европы подойдет циклон, который в течение дня будет продвигаться через Балтику в северо-восточном направлении. Его периферия принесет в Эстонию дождевые облака и сильные осадки. Возможна гроза. Усилится ветер, в течение дня он сменит направление с восточного на южное, вечером на побережье Рижского залива сила порывов составит 18 м/с. Поступающие с юга теплые воздушные массы еще некоторое время дадут о себе знать: в ночь на понедельник термометр покажет 13..17, днем воздух прогреется до 22..27, в Юго-Восточной Эстонии до 30°C. Но после обеда, начиная с островов, температура будет опускаться к отметке 20°C.