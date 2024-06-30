Новости Эстонии
30.06.2024, 14:44

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Июль придет прохладным и ветреным

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Ветреное утро в Таллинне
Ветреное утро в Таллинне
ФОТО: FOTO: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA

Июль начнется с прохладной погоды. К тому же синоптики прогнозируют в первые дни месяца сильный ветер, сообщает Maaleht.

В ночь на понедельник (1.07) к Балтийскому региону из Центральной Европы подойдет циклон, который в течение дня будет продвигаться через Балтику в северо-восточном направлении. Его периферия принесет в Эстонию дождевые облака и сильные осадки. Возможна гроза. Усилится ветер, в течение дня он сменит направление с восточного на южное, вечером на побережье Рижского залива сила порывов составит 18 м/с. Поступающие с юга теплые воздушные массы еще некоторое время дадут о себе знать: в ночь на понедельник термометр покажет 13..17, днем воздух прогреется до 22..27, в Юго-Восточной Эстонии до 30°C. Но после обеда, начиная с островов, температура будет опускаться к отметке 20°C.

Во вторник (2.07) область низкого давления продолжит свое движение в сторону Финляндии, но мы еще будем оставаться в сфере ее действия. Осадки поредеют, в основном они пройдут днем (с вероятностью ~50%). Сильный юго-западный и западный ветер в течение дня утихнет. Температура воздуха ночью 12..17, днем 20..23°C, на побережье - ниже 20°C.

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