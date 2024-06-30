СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: продолжится ли сказка сборной Грузии в матче с Испанией?

По мнению многих экспертов, Испания показала самую последовательную и яркую игру на этом турнире, обыграв на групповом этапе Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

На групповом этапе сборная Грузии одержала историческую победу над Португалией (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции (3:1). Дебютант чемпионата Европы не испугался статусных соперников, показав яркую игру и сплоченность коллектива.

Испания и Грузия дважды сыграли в отборочном этапе Евро-2024. Испанцы выиграли на выезде со счетом 7:1, а дома - 3:1.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль: „Это был очень эмоциональный момент, ведь мы сделали то, чего никто не ждал. Мы очень счастливы. У испанцев было больше времени на восстановление, но все в порядке – я уверен, что мои игроки хорошо восстановились и с нетерпением ждут завтрашнего выхода на поле. У Испании, безусловно, лучшая на данный момент команда турнира. Но завтра будут другая атмосфера и обстановка. Случиться может всякое“.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте: „Я очень хорошо знаком с грузинским футболом. Знаком с разными поколениями грузинских игроков. Я видел, как развивается грузинский футбол, и вы можете сами увидеть эволюцию игроков сборной и то, как грузинские футболисты сейчас выступают в разных лигах Европы. Эта команда проводит отличный турнир, они обыграли Португалию. Плюс, с нашим опытом, мы можем видеть, как они добавили в своих выступлениях. Нам нужно будет показать лучшую версию себя, чтобы иметь шансы на выход в четвертьфинал“.

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