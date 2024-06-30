Затухает ли российское наступление в Украине?

Невысокие темпы наступления могут быть связаны с тем, что здесь действует сравнительно небольшая группировка российской армии.

Но за две недели активных боевых действий российским войскам не удалось продвинуться в городскую застройку Торецка. Сейчас они находятся в 1,5 км от границ города.

Одной из причин провала ВСУ называют неудачно проведенную ротацию подразделений, которой воспользовался противник. После пропущенного наступления на Торецк усилилась критика командующего Объединенными силами генерала Юрия Содоля. В итоге 24 июня он лишился должности.

Это незначительное продвижение действительно можно считать успешным, поскольку россиянам удалось преодолеть участок, подготовленный для обороны с 2014-15 годов.

Главным успехом российских войск в июне стало начало наступления на Торецк. С 19 июня им удалось продвинуться примерно на 2 км, захватив окрестности города — поселки Северное и Шумы, пишет BBC.

Украинская армия до сих пор испытывает проблему с кадрами, а также не получила всю обещанную западную помощь, включая боеприпасы и самолеты. Это мешает Киеву перейти к собственным контратакующим действиям.

Самым мощным оружием России остаются корректируемые авиабомбы, которые она применяет до сотни в сутки.

„Ситуация на фронте начинает меняться в сторону преимущества Украины в огневой мощи. Опять же, в зависимости от динамики насыщения украинской армии, этот процесс может занять неделю, месяц. Хотя уже заметно, как снижаются темпы наступления российской армии“, — указывает эксперт.

На это обращает внимание азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде. По его данным , получение артиллерийских снарядов позволило Украине выйти из соотношения 1 к 5 (на один артиллерийский выстрел Россия могла ответить пятью) на 1 к 3.

Военные эксперты указывают, что поддержание темпов наступления потребует от России дополнительных резервов. Также есть признаки утраты россиянами огневой мощи.

В минувшие недели российская армия не смогла добиться прорыва. Однако она открыла новый фронт возле Торецка и продолжает медленное наступление на нескольких участках, пытаясь найти брешь в обороне ВСУ.

Это заявление аналитики DeepState встретили со скепсисом и заметили, что проблема на этом участке фронта произошла по причине неудачных действий командования 110 ОМБр.

„Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных сил Украины“.

Правда, эту информацию отрицает командование 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, обороняющей это направление. В заявлении подразделения говорится, что россияне захватили только часть села Новоалександровка.

Украинский аналитический центр DeepState 23 июня сообщил, что россияне уже заняли Новоалександровку — таким образом, до Покровской трассы им остается только одно село, Воздвиженка.

Очевидно, что российские части в ближайшие недели попытаются перерезать эту дорогу на отрезке Малиновка — Новая Полтавка и нарушить логистическое сообщение украинских подразделений на Покровском, Торецком и Краматорском направлениях.

И если до самого города, который является последним крупным форпостом ВСУ на западе Донбасса, российским войскам остается еще значительное расстояние — около 30 км, то к трассе Покровск-Константиновка они уже приблизились на расстояние 6-7 км. Сейчас бои продолжаются за село Новоалександровка, что неподалеку от трассы.

Второй претендент на то, чтобы стать главной целью для „большого летнего наступления“ россиян — Покровск.

Оба эксперта согласны, что в перспективе именно Торецк может стать одной из главных целей „летнего наступления“ России.

Здесь также задействовано не более 50-60 танков и 110-120 бронемашин.

Военный аналитик группы „Информационное сопротивление“ Константин Машовец приводит схожие цифры. По его данным, на Торецком направлении российская армия сосредоточила 10-11 тысяч военнослужащих, половина из которых действует в передовых подразделениях.

Эксперт украинского Центра оборонных стратегий полковник Виктор Кевлюк оценивает её примерно в 10 тысяч бойцов. Россия еще не вводила в бой резервы на этом участке, отмечает он.

„Это досадно, но враг вытеснил Силы обороны из села из-за „удачного“ управления 110 ОМБр прикомандированными подразделениями ТрО (территориальной обороны — Би-би-си). Последних отправляли на ротацию на дружеские позиции, на которых уже находился враг“, — сказано в сообщении аналитического центра.

Стоит отметить, что именно на Покровском направлении Россия сосредоточила наиболее крупную ударную группировку. Очевидно, это свидетельствует о том, что продвижение на этом участке фронта сейчас для Кремля является приоритетом.

Этот участок фронта 26 июня посетил Владимир Зеленский с военным командованием. Офис президента сообщил о распоряжении Зеленского выделить больше беспилотников для войск, обороняющихся на Покровском направлении.

Волчанск и другие направления

В Харьковской области возле Волчанска и Липцов российские войска уже длительное время находятся в обороне, а не в наступлении. Они вынуждены сдерживать контратаки украинских сил, а удары наносят в первую очередь с воздуха, используя КАБы.

Именно здесь в поселке Липцы зафиксировали, вероятно, первый случай использования сверхмощной бомбы ФАБ-3000, переработанной из свободно падающей в корректируемую.

Эта трехтонная бомба существенно повредила здание местной больницы, которую российские СМИ назвали пунктом дислокации украинских военных.

Но в целом ситуация на севере Харьковской области складывается в пользу ВСУ. Этому способствует разрешение Запада применять его оружие по российской территории до 100 км в глубину. В соцсетях сразу появились кадры успешного поражения складов боеприпасов, пунктов дислокации войск и штабов российской армии в Белгородской и Курской областях.

Уход россиян с оккупированных территорий в Харьковской области теперь допускает даже Владимир Путин. Он заявил 20 июня, что это направление для России якобы вообще не является стратегическим.