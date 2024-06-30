СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: сможет ли Словакия преподнести еще одну сенсацию, отправив Англию домой?

Сборная Словакии заняла третье место в группе Е, где все участники этого квартета набрали по четыре очка. В активе словаков сенсационная победа над Бельгией (1:0), ничья с Румынией (1:1) и поражение от Украины (1:2).

Сборная Англии, которая показала очень невзрачный футбол, с трудом заняла первое место в группе C с участием Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

В прошлом сборные Англии и Словакии встречались друг с другом шесть раз, пять матчей завершились победой англичан и один раз команды сыграли вничью. Эта ничья была зафиксирована на групповом этапе Евро-2016 - 0:0. Тогда сборная Англии проиграла в 1/8 финала Исландии (1:2).

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