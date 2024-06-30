„Жильцы почти не почувствуют его стоимость“. Во сколько обойдутся бомбоубежища в многоквартирных домах?

„Речь идет, по сути дела, о залитом в землю бетонном кубе, который разумный застройщик может соединить с отопительной трассой здания, построить там качественную вентиляцию, способную фильтровать опасные вещества, а также снабдить бункер автономным генератором, питьевой водой и запасами продуктов. Строительство такого объекта, с учетом общей стоимости многоквартирного дома, вовсе не потребует больших затрат, и при разделении цены на все квартиры, жильцы почти не почувствуют его стоимость“, – отметил Тыниссон.

„Подводя итоги, осмелюсь утверждать, что затраты на поддержание бункера в рабочем состоянии можно приравнять к затратам на квартиру такого же размера, просто затраты будут несколько иного вида. Если в доме на 30 квартир есть один бункер, в котором при необходимости могут поместиться жильцы дома, то, проще говоря, можно сказать, что у всего дома есть общая квартира № 31, а при распределении расходов на всех жильцов мы получим дополнительные затраты в размере всего лишь нескольких процентов, но при этом будет обеспечено дополнительное спокойствие“, – объяснил Тыниссон.