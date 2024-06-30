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30.06.2024, 11:41

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по легкой атлетике: кульминация в десятиборье и выступление чемпиона Европы

 
Расмус Роослехт
Расмус Роослехт
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В воскресенье на стадионе „Кадриорг“ в Таллинне продолжается чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку. Начало трансляции в 14.35.

В десятиборье на дистанции 110 метров с барьерами Ристо Лилеметс преодолел дистанцию ​​за 14,61, обогнав Расмуса Роослехта - 14,83 и Кристьяна Розенберга - 15,08. После шести дисциплин Роослехт набрал 5064 очка, Лиллеметс - 4949, а Розенберг - 4898.

В метании диска Лилеметс выполнил две вполне нормальные с точки зрения результата попытки, но удержаться в круге ему так и не удалось. Результат нулевой. С этим у Лиллеметса исчезла последняя надежда попасть на Олимпийские игры в Париже. Роослехт метнул диск на 47,59 метра, набрал 5884 очка в семи дисциплинах и превзошел личный рекорд на 129 очков. Розенберг метнул на 43,54 метра и в сумме набрал 5635 очков, что на 346 очков меньше личного лучшего рекорда.

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