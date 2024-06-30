30.06.2024, 11:41
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по легкой атлетике: кульминация в десятиборье и выступление чемпиона Европы
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье на стадионе „Кадриорг“ в Таллинне продолжается чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку. Начало трансляции в 14.35.
В десятиборье на дистанции 110 метров с барьерами Ристо Лилеметс преодолел дистанцию за 14,61, обогнав Расмуса Роослехта - 14,83 и Кристьяна Розенберга - 15,08. После шести дисциплин Роослехт набрал 5064 очка, Лиллеметс - 4949, а Розенберг - 4898.
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