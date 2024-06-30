ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по легкой атлетике: кульминация в десятиборье и выступление чемпиона Европы

В метании диска Лилеметс выполнил две вполне нормальные с точки зрения результата попытки, но удержаться в круге ему так и не удалось. Результат нулевой. С этим у Лиллеметса исчезла последняя надежда попасть на Олимпийские игры в Париже. Роослехт метнул диск на 47,59 метра, набрал 5884 очка в семи дисциплинах и превзошел личный рекорд на 129 очков. Розенберг метнул на 43,54 метра и в сумме набрал 5635 очков, что на 346 очков меньше личного лучшего рекорда.