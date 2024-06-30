30.06.2024, 11:41
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по легкой атлетике: кульминация в десятиборье, а Мяги установил новый рекорд сезона
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье на стадионе „Кадриорг“ в Таллинне продолжается чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку. Начало трансляции в 14.35.
В беге на 400 метров с барьерами Расмус Мяги установил новый рекорд сезона и победил, преодолев дистанцию за 48,09. Предыдущий рекорд был 48,13 в финале чемпионата Европы в Риме.
Уже заказано?